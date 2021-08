Ivre au volant, il percute un arbre et finit dans le champ

La nuit a été mouvementée, pour la police grand-ducale, dont les agents ont affronté leur lot de conducteurs ivres. Ainsi, vers 3h20, dans la nuit de lundi à mardi, un automobiliste est sorti de la route, a percuté un arbre et a fini sa course dans un champ à côté de la chaussée. Quand les policiers sont venus constater l'accident, ils se sont aperçus que l'homme semblait sous l'influence de l'alcool. L'alcootest a confirmé cette impression, le permis de l'individu lui a été confisqué et il est désormais sous le coup d'une interdiction provisoire de conduire.

À peu près à la même heure, une patrouille a croisé une voiture qui roulait de manière suspecte dans la rue Principale de Gilsdorf. Les agents ont donc inspecté le véhicule et constaté que le conducteur était en état d'ébriété, assez ivre, même, pour que son permis soit retiré et qu'il lui soit aussi interdit de conduire.

Dans la capitale aussi, un automobiliste ivre a été intercepté, sur le boulevard d'Avranches, vers 21h45. Outre son alcoolémie excessive, il n'avait pas fait immatriculer sa voiture correctement depuis janvier 2020. Il a été verbalisé.

(L'essentiel)