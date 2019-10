Les secours recherchent un promeneur 

De nombreux moyens de secours ont été mobilisés, jeudi après-midi, pour retrouver un homme de 72 ans, vu pour la dernière fois vers 13h, alors qu'il marchait sur un chemin forestier proche de Bigonville, dans le nord du Luxembourg.

Selon la police, il portait des bottes et un sac à dos noir. Il est également «de stature corpulente, a les cheveux gris courts et porte une barbe et des lunettes».

(L'essentiel)