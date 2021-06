Ils ont le budget pour être libres en camping-​​car

Quand on parle déconfinement, retour de libertés et envie de voyage, quoi de mieux qu'un camping-car pour s'évader? Une tendance qui a la cote depuis plusieurs années déjà, mais qui a encore explosé en quelques mois et principalement depuis le début de la pandémie. Plusieurs pays d'Europe ont fait le constat, et c'est une réalité au Luxembourg aussi. «Le parc routier de camping-cars a évolué avec une croissance notable», note Manuel Ruggiu, directeur opérationnel de la Société nationale de circulation automobile (SNCA).

En chiffres, la tendance est plus parlante. Au 31 décembre 2017, le pays comptait 1 517 camping-cars immatriculés, à peine 200 de plus un an plus tard et 1 964 au 31 décembre 2019. Depuis 2020 et jusqu'au 1er mai 2021, dernières données connues, un total de 506 nouvelles immatriculations ont été enregistrées. Il y a donc aujourd'hui 2 470 camping-cars en circulation selon la SNCA. Un boom flagrant pour le Grand-Duché, qui fait le bonheur des concessions.

«Budget entre 65 000 et 80 000 euros»

Chez motorhomes, à Saeul, on évoque même une hausse de «plus ou moins 35%» des ventes sur les derniers mois. «Les clients ont tous les âges et leur budget oscille entre 65 000 et 80 000 euros», confie Marc André, responsable des ventes. La location de ce genre de véhicules est également en vogue. Les modèles favoris? Le camping-car «deux à quatre couchages» et le Van intégral.

L'histoire ne dit pas où partent ces nouveaux clients au volant de leur véhicule, mais il est certain que vous en croiserez toujours plus sur les routes du pays.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)