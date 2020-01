Des arbres plantés le long du tracé du tram

De nombreux ouvriers s’affairaient lundi matin, dans l’avenue de la Liberté, à hauteur de la place de Paris. En plus de ceux qui travaillent sur le chantier du tram en lui-même, d’autres s’occupaient d’arbres. Des platanes sans feuilles, plutôt fins mais déjà imposants, avec une dizaine de mètres de haut, ont commencé à être plantés.

Les arbres ont été placés à l’horizontale au niveau des trous préalablement creusés, puis une grue les a redressés, à l’aide de cordes et de sangles. Au total, 69 platanes, âgés d’une vingtaine d’années, seront plantés dans l’avenue actuellement en chantier. «Il s’agit de grands arbres. On avait besoin de pépinières conséquentes», explique Peter Doucet, directeur de l’entreprise Vereal. Ils viennent de Cuijk, aux Pays-Bas. «Avant, il a fallu terrasser en gênant un minimum les riverains et les piétons, tout en dégageant les réseaux en amont», relate Antoine Luongo, chef de chantier.

«Une fois les plantations termines et que les travaux seront terminés, l’avenue de la Liberté sera la plus belle rue de la ville, mais aussi du pays», s’est réjoui Lydie Polfer (DP), bourgmestre de la capitale, présente à l’inauguration aux côtés du ministre de la Mobilité, François Bausch (Déi Gréng) et du président de Luxtram André von der Marck. L’élue a confirmé que les travaux du tram seraient «terminés à la fin de l’année», même si le chantier lié à l’aménagement de la place de Paris, ne seront pas encore achevés à cette date.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)