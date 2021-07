La piscine transfrontalière bientôt réhabilitée?

Les résidents luxembourgeois et leurs voisins français qui ont aujourd'hui la quarantaine ou plus se souviennent sans doute de la piscine en plein air ERA (Esch-sur-Alzette, Russange, Audun-le-Tiche). Cet équipement, situé sur les friches industrielles des Terres Rouges, proche des communes d'Audun-le-Tiche et Esch-sur-Alzette, a accueilli des milliers de baigneurs durant plusieurs décennies.

Comme le relatent nos confrères du Républicain Lorrain, le bassin a été mis à la disposition de la commune d'Esch-sur-Alzette par la Société minière et métallurgique des Terres Rouges en 1925. Il s'est ensuite développé au fil des ans, accueillant solarium, terrain de volley-ball... En 1995, cependant, la piscine a dû fermer ses portes car elle ne répondait plus aux normes en vigueur.

Réhabilitée dès 2023?

Laissée depuis 26 ans à l'abandon, elle pourrait renaître de ses cendres dans un avenir proche. Les élus d'Audun-le-Tiche, Russange et Esch-sur-Alzette ont commencé à discuter sur le sujet et ont mis en place un comité de pilotage. «Les trois communes ont en effet signé une lettre d'intention pour officialiser le projet et les négociations ont débuté avec ArcelorMittal, propriétaire du terrain, indique à L'essentiel Georges Mischo, bourgmestre d'Esch-sur-Alzette (CSV).

S'il est trop tôt pour parler budget, les élus des trois communes ont bien l'intention de réhabiliter le bassin principal et les bassins annexes (enfants et bébés), les vestiaires et la caisse le plus rapidement possible, peut-être dès 2023. «J'ai proposé que la commune d'Esch-sur-Alzette s'occupe de toutes les questions techniques liées au projet. Nous nous revoyons la semaine prochaine pour en discuter...», confie encore Georges Mischo.

