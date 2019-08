«En seulement deux minutes, tout s'est envolé»

Aucun des résidents de la commune de Pétange ne pensaient un jour voir une tornade aspirer les toits de leur commune. Surtout le centre-ville, «la rue de la liberté est devenue méconnaissable, maintenant on marche sur les toits de nos maisons au milieu de la rue, c'est hallucinant», déclare un riverain. Les familles et les proches ont accouru pour venir soutenir les sinistrés,« quand j'ai vu la tornade passer dans la ville, proche de chez ma belle-mère, nous sommes venus à la hâte voir si elle n'avait pas été blessée et l'étendue des dégâts. Nous avons eu horriblement peur. Heureusement plus de peur que de mal! Mais son toit est désormais sur le sol...»

«Heureusement, nous ne sommes blessés!»

Antonio, était chez lui quand la tempête est passée, «J'étais sur ma terrasse pour regarder ce qui se passait, car j'entendais des bruits qui m'interpellaient, et là je vois des tas d'objets qui volaient dans mon jardin! Alors, sans réfléchir, j'ai vite fermé tous mes volets. Moi et ma femme, on s'est réfugié dans la maison puis on est sorti dans mon arrière-cour que quand tout semblait s'être terminé, deux minutes plus tard. Je n'aurais jamais pensé qu'en si peu de temps tous ces dégâts se seraient produits! Voilà désormais mon toit est affaissé et mon ancien sublime jardin tout retourné... Cependant nos dégâts semblent minimes faces aux voisins qui n'ont plus une tuile. Heureusement, nous ne sommes pas blessés!»

«Vivre un cauchemar»

«Je ne pensais pas voir ça un jour dans ma vie! Je venais tout juste de me garer près de la rue de la liberté, je marche quelques secondes avec ma fille, mais rapidement je lui demande de vite courir à la voiture. J'ai vu une énorme plaque de tôle qui volait au-dessus de nos têtes! Nous n'avons eu aucun dommage mais la voiture de mon compagnon a été soulevée et est désormais sous un arbre»

Désormais, comme pour tous les autres habitants de la rue, l'heure est au nettoyage pour Antonio. «On s'entraide, on fait comme on peut, on prend une pelle ou un balai et on dégage la rue», déclare un sinistré,«on espère retirer les plus gros de la rue avant que la nuit tombe, puis on continuera sûrement demain». La plupart ne savent même pas s'ils arriveront à dormir chez eux, certains contacts déjà des proches «en espérant trouver un endroit à l'abri loin ce mauvais rêve». Mais même s'ils pensent vivre un «cauchemar» le réveil «demain sera sûrement très dur retour à la réalité

(Dimitry Jaffrès/L'essentiel)