Le trafic a été rétabli en direction de Bettembourg

Suite à un problème technique sur un train de voyageur à Howald, des retards et des suppressions de trains étaient à déplorer ce mardi après-midi sur les lignes 60 et 90, entre Luxembourg et Bettembourg.

La perturbation survenue à Howald est terminée depuis 17h50, indiquent les CFL. La circulation des trains va reprendre progressivement.

#CFLINFOS60 Retour à la situation normale.

La perturbation survenue à Howald est terminée depuis 17:50. La circulation des trains va reprendre progressivement. Quelques retards/suppressions peuvent encore survenir. — CFLinfos (@CFLinfos) 25 juin 2019

#CFLINFOS90 Retour à la situation normale.

La perturbation survenue à Howald est terminée depuis 17:50. La circulation des trains va reprendre progressivement. Quelques retards/suppressions peuvent encore survenir. — CFLinfos (@CFLinfos) 25 juin 2019

#CFLINFOS60 Retards et suppressions à prévoir.

Suite à un problème technique sur un train de voyageur à Howald, des retards et des suppressions de trains sont à prévoir entre Luxembourg et Bettembourg.L?arrêt Howald ne sera pas desservi par les trains... https://t.co/6Qdld8a3Ae — CFLinfos (@CFLinfos) 25 juin 2019

#CFLINFOS90 Retards et suppressions à prévoir.

Suite à un problème technique sur un train de voyageur à Howald, des retards et des suppressions de trains sont à prévoir entre Luxembourg et Bettembourg.L?arrêt Howald ne sera pas desservi par les trains... https://t.co/5thB8gWovB — CFLinfos (@CFLinfos) 25 juin 2019

(L'essentiel)