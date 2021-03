Un appartement a pris feu à Bonnevoie

Un incendie s'est déclaré ce samedi, vers 15h20, dans un appartement situé au 3e étage d'une résidence en comptant cinq, rue des Romains à Bonnevoie, dans la capitale. «Le feu a pris dans une chambre et a pu rapidement être circonscrit», indique à L'essentiel un porte-parole du Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS).

Une personne a été légèrement intoxiquée par les émanations de fumée et a été conduite à l'hôpital, selon la procédure habituelle. L'intervention a duré un peu plus d'une heure et le bâtiment, peu touché, reste habitable.

(L'essentiel)