Départ ce mardi du peloton multiculturel

Khadem, Daouda, Alexandre, Laia et six autres jeunes ont donné ce matin le premier coup de pédale au départ du Centre de jeunesse de Marienthal pour une première étape de 30 km jusqu'à Erpeldange. Ces jeunes, qui pour la plupart ont fait connaissance hier, participent au Tandem Together, une aventure sportive et humaine de quatre jours à vélo.

Portée par le Service national de la jeunesse, la plateforme digitale «I'm not a refugee» et le projet Hariko de la Croix-Rouge, l'aventure vise à «rapprocher les participants d'ici et d'ailleurs, mais aussi à envoyer un signal fort. Deux ans après l'important afflux de réfugiés vers l'Europe en 2015, il faut œuvrer pour rapprocher les différentes populations du Luxembourg et lutter contre les préjugés», affirme Max Wagner, qui est responsable du projet.

«Rouler en tandem est un symbole fort de coopération et de tolérance, car chaque cycliste doit faire confiance à son partenaire et communiquer avec lui», poursuit-il. Cinq jeunes participants vont filmer cette aventure sportive mais surtout humaine, et capturer le quotidien du peloton: repas, veillées, coups durs et joies. Jean Asselborn, ministre des Affaires étrangères et fervent cycliste, et Andy Schleck, vainqueur du Tour de France en 2010, soutiennent le projet.

(Emilie Etienne/L'essentiel)