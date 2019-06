Un baigneur sauvé de la noyade à Esch-​​sur-​​Sûre

Ce jeudi vers 17h, un baigneur s’est retrouvé en difficulté au niveau de la plage de Lultzhausen au lac d’Esch-sur-Sûre, indique le Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) dans un communiqué.

Les précautions à prendre pour les nageurs



Afin d'éviter un accident, le CGDIS délivre plusieurs conseils aux nageurs:



•Éviter de sauter dans l’eau brusquement, procéder toujours à une mise à l’eau progressive

•Après un repas copieux et arrosé s’accorder un délai d’au moins 2 heures avant de se mettre à l’eau en respectant une mise à l’eau progressive

• En cas de fatigue, réduire le temps de baignade

• Se méfier de l’eau froide et sortir dès les premiers frissons

• Ne pas plonger dans une zone dont on ne connaît pas les caractéristiques

• Ne pas nager en direction du large mais plutôt parallèlement à la rive

• Faire preuve de prudence et ne pas laisser les enfants sans surveillance

Un membre volontaire du Groupe d’Intervention Spécialisé de Sauvetage Aquatique du CGDIS qui se trouvait sur place a été témoin de la scène et a immédiatement cerné la gravité de la situation. Il s’est alors jeté à l’eau, avant de plonger en apnée afin de remonter le baigneur à la surface. Une fois hissé sur la berge, l'homme se trouvait en arrêt respiratoire.

Comment agir lorsqu'on assiste à un tel accident?

Le membre du CGDIS, assisté d’une infirmière et de deux autres membres du groupe de sauvetage aquatique, ont réanimé le nageur, permettant de rapidement récupérer un pouls et une respiration. Ce dernier a, par la suite, été pris en charge par l’équipe du SAMU et une ambulance. Avant d’être héliporté à l’hôpital de garde dans un état stable.

Le CGDIS rappelle que, pour ce genre d'accident, il est essentiel d’avertir les secours via le 112 et de tenter d’aider la personne depuis le bord avec une bouée ou un objet auquel elle pourrait se rattraper. «Les personnes non formées au secours aquatique prennent de gros risques en se jetant à l’eau car une victime paniquée s’accrochera par tous les moyens à son sauveteur, pouvant l’entraîner et provoquer ainsi un sur-accident», souligne le CGDIS.

(L'essentiel)