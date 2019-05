«En ce jour de funérailles de notre cher Père, j'aimerais vous dire combien il a compté pour nous tous, ses enfants, belles-filles et gendres, petits-enfants et arrière-petits-enfants (...)». Ainsi commence la lettre émouvante que le Grand-Duc Henri a écrit pour rendre un dernier hommage à son père, le Grand-Duc Jean, décédé le mardi 23 avril, à l'âge de 98 ans.

Dans ce texte chargé d'émotion, Henri évoque les grandes qualités humaines de son père, unanimement reconnues: «Tourné vers les autres, il avait cette faculté d'écoute exceptionnelle qui touchait chaque personne qu'il rencontrait. C'était une personne au caractère éminemment positif. Curieux de tout, il participait quelques jours encore avant son hospitalisation au Forum organisé par mon épouse ou visitait une exposition. Il suivait tout se qui se passait dans le pays».

«Il s'est éteint avec le sentiment d'une vie accomplie»

Pour Henri, le secret de la longévité de son père est lié à la grande curiosité qui l'animait: «Je suis persuadé que cette disposition d'esprit et sa vivacité ont été les garants de sa longévité». Le souverain parle aussi de la joie de vivre de Jean, «elle rayonnait sur nous tous», et son sens de l'humour («Il nous faisait parfois rire aux larmes»). Il rappelle sa foi en l'Homme et son intense fierté «en voyant le parcours de son pays depuis ces dernières décennies».

La fin du texte est particulièrement poignante, Henri évoquant les derniers jours de son père: «Il y a quelques semaines, lorsque le Grand-Duc Jean a été hospitalisé, nous l'avons tous accompagné et entouré (...) Deux jours avant son départ, il a remercié ceux qui se sont occupés de lui avec dévouement, puis il nous a dit au revoir. Ce furent ses dernières paroles (...) Il s'est éteint avec le sentiment d'une vie accomplie. Nous, ses enfants et sa famille, sommes particulièrement fiers et heureux de l'avoir eu comme père. Merci Papa, nous te remercions du fond du cœur».

