Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Animaux La saison des visites débute au Parc merveilleux

Dès ce samedi, le Parc merveilleux à Bettembourg sortira de son hibernation. Parmi les 2 000 animaux (200 espèces différentes venues des cinq continents) qui y vivent, le public découvrira des petits nouveaux. Un couple de pandas roux et un autre de tamarins-lions à tête dorée viennent ainsi tout juste d’y poser leurs bagages.

Festivités Dernière ligne droite pour les cavalcades

La saison des cavalcades est en passe de se terminer. Il en reste trois. Samedi, c’est Wasserbillig qui fait la sienne avec une petite particularité, elle se fait de nuit. Le départ se fera un peu avant le coucher du soleil à 18h11. Les chars éclairés défileront le long de la Moselle. Dimanche, les chars et les groupes à pied seront à nouveau de sortie pour la cavalcade de Remich, qui démarrera à 14h30. La Cavalcade de Pétange aura, elle, pris son départ quelques minutes plus tôt, à 14h11.

Concert Shaka Ponk effectue son retour au Luxembourg

Shaka Ponk se produit à la Rockhal (Esch-Belval) ce samedi. L'occasion pour le groupe de rock français de se rattraper auprès de ses fans, puisque son show qui était prévu en septembre dernier, dans la salle eschoise, avait été annulé. Alors que chacune de ses prestations au Grand-Duché avait impressionné, Shaka Ponk prévoit samedi de «créer une confusion entre la scène réelle et les écrans», comme le confie le chanteur Frah à L'essentiel.

«My name is Stain» de Shaka Ponk:

Exposition Le Freeport dévoile des œuvres d'art

Ce dimanche, pour la seule et unique fois dans l’année, il ne faudra pas s’annoncer 24h à l’avance et avoir l’autorisation des douanes pour accéder au Freeport (une pièce d’identité sera malgré tout nécessaire). La zone franche au Findel organise en effet ses Portes entr’ouvertes. Des œuvres d’art entreposées dans ses stocks seront exposées, dans un espace de 700 m².

Concert KT Tunstall revient en mode rock

La chanteuse écossaise KT Tunstall présentera samedi à l'Atelier à Luxembourg «WAX», son 6e album studio, un disque beaucoup plus électrique que d’habitude. «Toute ma carrière, les fans sont venus me voir en disant apprécier mes albums, mais que mes concerts étaient, eux, vraiment fabuleux. Cette fois, j’ai composé des chansons dans un pur esprit rock’n’roll», expliquait KT Tunstall, l’été dernier, au site Billboard.

«The River» de KT Tunstall:

Visite Le fourneau est à gravir à Belval

La saison des visites des Hauts-Fourneaux démarre ce samedi à Belval. De 10h à 18h, les visiteurs découvriront l’intérieur impressionnant du fourneau A. Une vue à 40 mètres de haut les attendra sur la plateforme.

Concert Blackstreet, le retour de vraies légendes du R'nB

«No Diggity» (avec Dr. Dre et Queen Pen), «Booti Call» ou «Before I Let You Go»: ces hits ont rythmé le milieu des années 90. Fondé par Chauncey Hannibal et Teddy Riley, qui a quitté le groupe depuis, Blackstreet a marqué l’histoire du R’nB avec ses quatre albums. Le groupe new-yorkais fait étape ce vendredi soir au Casino 2000, à Mondorf-les-Bains.

«No Diggity» de Blackstreet:

Foire Faire le plein de disques à la Rockhal

Ce dimanche aura lieu la 18e édition de l’International Record Fair à la Rockhal, de 11h à 16 h. Plus de 40 commerçants y sont attendus. Ils vendront des vinyles, des CD, des DVD, des cassettes, livres et des tee-shirts de groupes musicaux.

Concert La musique ensorcelante de Kelly Moran

Fermez les yeux et laissez-vous emporter par les compositions de Kelly Moran. La pianiste, compositrice et multi-instrumentiste new-yorkaise se produit ce vendredi soir aux Rotondes, à Luxembourg. Avec son troisième album, «Ultraviolet», l'artiste propose une musique «naturelle, connectée avec la nature et fluide».

«In Parallel» de Kelly Moran:

(L'essentiel)