La violoncelliste Lisa Berg est décédée à 39 ans

Cette fois, la leucémie a eu raison de l'artiste. Lisa Berg s'est éteinte dans la nuit, annonce la radio 100.7. La violoncelliste luxembourgeoise est décédée à 39 ans. Souffrant déjà de leucémie il y a quelques années, elle avait pu trouver un donneur et s'était rétablie. Mais, en septembre dernier, elle avait indiqué sur sa page Facebook avoir repris le combat contre la maladie.

Formée au conservatoire de Maastricht, aux Pays-Bas, elle avait participé à plusieurs concerts et festivals, composant aussi, en touchant à tous les genres. Artiste complète, influencée par Rachmaninov et Bach, pour le classique, elle appréciait aussi la pop et le rock. Elle avait notamment collaboré, en 2013, avec le rockeur français Bertrand Cantat sur son album «Horizons», l'accompagnant aussi sur scène.

Sur scène avec Bertrand Cantat, pour la reprise d'un titre mythique de Noir Désir:



Le Premier ministre a réagi à la nouvelle, sur Twitter:

Einfach immens traureg iwwer den Doud vum Lisa Berg. Vill ze fréi verléisst eis eng talentéiert Cellistin an ee léiwe Mënsch. Mäi Bäileed a vill Courage fir seng Famill. XB — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) 22 décembre 2017

Einfach immens traureg iwwer den Doud vum Lisa Berg. Vill ze fréi verléisst eis eng talentéiert Cellistin an ee léiwe Mënsch. Mäi Bäileed a vill Courage fir seng Famill. XB — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) 22 décembre 2017

(L'essentiel)