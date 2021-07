Le CSV demande «davantage de démocratie»

Le CSV a voulu donner une image d'unité ce lundi, au moment de dresser le bilan de l’année parlementaire écoulée. Les principaux ténors du groupe sont apparus ensemble à la tribune, comme pour montrer une osmose retrouvée après des tensions étalées sur la place publique ces derniers mois. «Il y avait des rivalités, nous avons mis fin à tout cela, explique Claude Wiseler, député et nouveau président du parti. Les différences d’opinions sont discutées en interne».

Les députés du parti chrétien-social se sont mis d’accord pour critiquer le gouvernement. «Il n’y a plus de vrais débats, même au Parlement», lance Martine Hansen, coprésidente du groupe CSV. Elle a souvent dénoncé «l’arrogance» de l’exécutif: «Les propositions de notre part ne sont pas discutées, seulement refusées par principe et sans la moindre discussion». L’élue cite l’exemple de la loi sur l’environnement, pour laquelle les 17 motions du parti ont été rejetées. «Nous aurons pu améliorer la loi», dit-elle. Selon les députés, le CSV, lorsqu’il était au pouvoir, jusqu’en 2013, laissait plus de possibilités à son opposition: «nous acceptions les propositions de l’opposition et nous en débattions», se souvient Gilles Roth.

Pour autant, le CSV ne se lasse pas et «continuera à contrôler le gouvernement de manière constructive et à faire des propositions», reprend Martine Hansen. Selon elle, les thèmes de prédilection de la rentrée seront «la jeunesse, l’éducation, la santé, le logement, ainsi que la réforme fiscale». Sur la forme, le parti, dans un but de transparence, demande désormais à ce que les réunions des commissions à la Chambre soient publiques. Mais «la majorité a de nouveau refusé cette proposition».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)