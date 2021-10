Liliana, 42 ans, vit «l'enfer» depuis l'âge de 11 ans

L'endométriose, ce nom vous parle, forcément, sans en maîtriser tous les contours. Une maladie gynécologique qui touche une femme sur dix, souvent un enfer pour celle qui le vit. Depuis quelques jours, une nouvelle pétition validée par les députés propose que l'endométriose soit reconnue «comme maladie handicapante et d'affection à longue durée, surtout pour les formes sévères» au Luxembourg. Elle a déjà récolté plus de 1 000 signatures. À l'origine de cette pétition, Liliana Rodrigues, 42 ans, atteinte d'une forme «très sévère» diagnostiquée plus de dix ans après ses premiers symptômes. «Beaucoup trop tard», raconte-t-elle à L'essentiel dans un témoignage poignant.

La jeune femme de 42 ans traverse depuis trente ans «une vraie descente aux enfers». Ses premières règles, à 11 ans, s'accompagnent d'une «douleur affreuse», mais «on vous répond que vous exagérez et que c’est juste une excuse pour ne pas aller à l’école». Il faut du temps pour que le corps se développe, pour qu'elle devienne une femme, lui dit-on encore comme pour la rassurer. Mais le temps passe et rien ne s'arrange. «Au lycée je tombe souvent dans les pommes, toujours très pâle, très maigre et très fatiguée», explique Liliana. Les médecins lui décèlent une anémie et une grosse inflammation, «ils supposent que c’est l’appendicite et je suis opérée de suite». Nouveau raté et un temps précieux perdu.

«Tabou car elle concerne l’intimité des femmes»

«Chaque cicatrice dans le ventre est un nid pour l’endométriose», confie-t-elle. Pour être précis, cette maladie est liée à la présence de tissu semblable à la muqueuse utérine en dehors de l'utérus. À presque 20 ans, «la douleur devient progressivement insupportable» et Liliana commence à prendre de la codéine pour pouvoir se lever et marcher. Pourtant même son gynécologue pense encore que tout est dans sa tête. Elle rencontre alors son compagnon, l'un des premiers à la soutenir, la comprendre, puis tout s'enclenche. On lui enlève un kyste ovarien de 4 cm et un nouveau gynécologue pose enfin le diagnostic lié à ses problèmes hormonaux.

Depuis, la mère de famille se bat. Elle a traversé deux grossesses compliquées dont l'une issue d'une FIV à l'âge de 32 ans. Elle a été opérée plusieurs fois pour d'autres kystes, une occlusion intestinale... des opérations longues, jusqu'à 9h30 au bloc comme il y a quelques mois à l'hôpital de Liège. «Pour essayer de me rafistoler. On m’a retiré à deux endroits de l’intestin, qui était en train de pourrir, 14 à 16 cm. J'ai aussi eu une ablation d'une partie de la vessie, d'un morceau de vagin...», raconte-t-elle. Tout cela est directement lié à l'endométriose et Liliana Rodrigues est au stade 4 de la maladie. Le plus élevé.

«Mon histoire est une histoire parmi tant d’autres, ça peut être votre mère, votre fille, votre collègue de travail. Cette maladie est encore très taboue car elle concerne l’intimité des femmes», ajoute la pétitionnaire qui veut bousculer les mentalités car il n'existe aucun traitement efficace et sans séquelles. L'endométriose n'est pas qu'un mal «qui rend stérile», elle peut s'étendre à de nombreux organes. Avec son témoignage et sa pétition, Liliana Rodrigues veut un meilleur encadrement des jeunes filles et enfin une reconnaissance en tant que «maladie handicapante» pour protéger les femmes dans leur vie quotidienne et professionnelle.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)