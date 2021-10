Le Luxembourg fait mouche avec son... toboggan

Les cris résonnent dans le pavillon luxembourgeois à Dubaï. La faute à la vitesse du toboggan, d'où les visiteurs s'élancent à la chaîne. Inédit à l'Exposition Universelle, l'équipement, clin d'œil à la Schueberfouer, fait du site un passage quasi obligé pour qui veut alimenter son Instagram et autres réseaux sociaux. Mia et Clara, 11 ans, sont venues pour cela. Portables en mains, les jumelles captent leur père à la sortie du tube. Recoiffé, Ramzi, qui a fait le voyage avec sa femme Ulla depuis le Danemark, sort du pavillon avec une image un peu plus précise du Grand Duché.

«Je savais que le système financier et économique y est bon, mais je n'imaginais pas que le secteur technologique était si développé», rapporte le père de famille. Et puis le côté nature du Luxembourg pourrait en faire une destination touristique prochaine: «On n'est pas très loin».

«Deuxième pavillon le plus impressionnant, après l'Espagne»

C'est un condensé d'un pays qui se montre ouvert, diversifié, connecté, innovant, qui s'offre aux curieux, pendant une quinzaine de minutes. Le couloir, montant en courbe, mène d'abord sur un mur d'écrans, où 70 résidents et travailleurs du pays, d'une quarantaine de nationalités, racontent leur Luxembourg. Parmi les atouts mis en avant, le secteur financier s'affiche naturellement, mais l'on insiste sur son aspect durable. Ce qui a fait mouche auprès de Sgirish, résident dubaïote.

«Ce n'est pas juste du business, c'est aussi orienté vers l'humain et l'environnement. Ca me donne envie d'en apprendre plus», lance t il. Avec sa compagne Ruchika, le couple d'Indiens s'est dit bluffé d'apprendre que de l'acier et du verre luxembourgeois avaient contribué à construire la plus haute tour du monde, la Burj Khalifa, à Dubaï. Une info savamment mise en scène dans une vidéo spectaculaire, où l'Orchestre philharmonique croise micro satellites et exploration de ressources spatiales.

Verdict, dimanche, en milieu d'après midi: «J'ai déjà vu 24 pavillons, celui du Luxembourg est le deuxième plus impressionnant, après l'Espagne», souffle Sgirish. Un autre tour de toboggan?

(De notre envoyé spécial à Dubaï, Mathieu Vacon/L'essentiel)