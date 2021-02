«Ne nous oubliez pas» chantent les restaurateurs

Un millier de manifestants ont manifesté ce jeudi, sur la place d'Armes, pendant que les députés étaient réunis en séance plénière à la Chambre des députés. Dans une ambiance plutôt festive, malgré une situation parfois dramatique, les restaurateurs et cafetiers ont demandé à être plus entendus et mieux soutenus face à la crise qu'ils subissent à cause du coronavirus.

16h30

Voilà, cette manifestation et ce live se terminent. Merci de l'avoir suivi avec nous.

16h25

Certains élus sont allés à la rencontre des manifestants.

Am Kader vun der Demonstratioun vum Horeca, hu sech d'Deputéiert d'Doleance vun de Manifestanten ugelauschtert. De Chamberpresident Fernand Etgen krut eng Gesetzespropositioun iwwerreecht. pic.twitter.com/RXgodABGm7 — Chambre des Députés (@ChambreLux) February 11, 2021

16h20

La manifestation touche peu à peu à sa fin sur la place d’Armes, que personne n’a visiblement envie de quitter. Beaucoup de restaurateurs ont l’air même heureux de se retrouver le temps d’un moment difficile qu’ils partagent unis. Il y a même comme un air de petit festival, alors qu’ils sont nombreux à dénoncer la difficulté de la situation actuelle. Surréaliste!

16h18

16h15

«On espère que ce sera notre dernière manifestation», souligne un des organisateurs, «mais s’il le faut, il y en aura d’autres et nous devons rester jusqu'au bout».

16h10

«Don’t forget us» chante la foule avec les bras en l’air dans une ambiance digne d’une cavalcade de carnaval où résonnent les casseroles en lieu et place des tambours.

16h05

Moment surréaliste sur la place d’Armes à Luxembourg. Tout le monde danse et bondit pour se réchauffer et se serrer les coudes pour l’horeca. Malgré la situation, on sent que les manifestants retrouvent un peu le sourire avec cet élan de solidarité.

15h51

Yannis, restaurateur et père d’un enfant au micro: «Wow, quel rassemblement historique! Ça fait chaud au cœur! Un petit verre de vin chaud ne nous ferait pas de mal face à ce froid! 3 000 entreprises sont en danger face aux restrictions! Avec des changements dans la loi, on pourra survivre et on veut créer cette chance. On est là avec notre avocat pour demander des comptes à notre gouvernement! Aux députés, désormais, de nous servir comme nous les servons depuis des années».

15h50

15h48

«Enfin, on voit que l’horeca est debout, alors faites un peu de bruit aujourd'hui», se félicite Clément Elie, un des organisateurs de la manifestation. «Il n’y a pas de grands et de petits, nous sommes tous réunis!».

15h43

Alors qu’il fait froid et que la température est sous le 0 degré, ce jeudi après-midi, il n’y a jamais eu autant de monde lors des précédentes manifestations de soutien à l’horeca, lors des derniers samedis.

15h38

«Don’t forget us» (Ne nous oubliez pas), «Horeca United», c’est le message scandé par une très grande foule posté devant le Cercle Cité à Luxembourg, d’où plusieurs députés sont sortis pour rencontrer les manifestants.

15h32

« On n’est pas là pour faire le bazar, mais pour se faire entendre. N’oubliez pas de porter vos masques et de rester unis pour les restaurateurs et les cafés!», affirme d’emblée une des organisatrices au micro sur le kiosque de la place.

(Frédéric Lambert/L'essentiel)