La police utilise ses fichiers «sans réfléchir»

La police grand-ducale va sérieusement devoir revoir sa copie en matière d’utilisation des fichiers comprenant des données à caractère personnel. C’est ce qui ressort d’un vaste rapport, présenté mercredi matin par l’Inspection générale de la police. L’organisme de contrôle de la police grand-ducale avait été mandaté, en juin, par le ministre de la Sécurité intérieure, François Bausch, pour faire un audit de la manière dont les fichiers sont utilisés par la police.

L’IGP a donc analysé le fonctionnement d’une soixantaines de fichiers, émettant critiques et recommandations sur les problèmes rencontrés. Ainsi, il ressort de l’analyse des interviews de policiers et membres du personnel de la police, que les agents utilisent souvent les fichiers «sans réfléchir» aux questions liées à la protection des données. «Les policiers ne se posent pas forcément des questions, quand il utilisent ces fichiers. Et les concepteurs des programmes font aussi ce qu’on leur dit sans se poser de question», pointe Monique Stirn, Inspecteur général de la police. Et la dimension «protection des données» est le plus souvent absente.

Sensibiliser les policiers

Du coup, l’IGP recommande un «plan ambitieux de sensibilisation à la protection des données», qui passerait par l’école de police et la formation continue. Ce principe doit en outre être pris en compte dès la conception des fichiers. Une sensibilisation urgente «pour tous les membres de la police, policiers et civils, qui de près ou de loin ont à faire avec les fichiers, de leur conception à l’utilisateur final. C’est un message à mon sens essentiel», martèle Vincent Fally, inspecteur général adjoint.

Par ailleurs, les fichiers posent chacun des questions différentes. Dans les fichiers ADN de la police scientifique, les noms et condamnations ne sont pas effacés quand le profil ADN est effacé du fichier. Les agents ne procèdent à aucune annulation sans ordonnance de l’autorité judiciaire. Les procédures manquent de clarté pour les agents. Dans les fichiers sur les avertissements taxés, les infractions aux lois sur la pêche ou à la loi antitabac se mélangent aux infractions au code de la route, ce qui donne un fichier assez peu homogène.

13 recommandations pour remédier aux problèmes

La durée de conservation des données pose aussi question. Ainsi, une infraction mineure au code de la route pourrait être effacée au bout d’un an, quand un délit plus grave pourrait être conservé dans les fichiers trois ans, pour coincer les chauffards récidivistes. En tout, l’IGP émet 13 recommandations pour remédier à ces problèmes, y compris la sensibilisation. Parmi elles, «la mise en place d’une méthode de vérification constante de la qualité des données intégrées dans ces fichiers», indique Vincent Fally. Celui-ci souligne l’importance de ces fichiers «pour notre sécurité. Cela suppose que toutes les données contenues soient régulièrement vérifiées quant à leur fiabilité, pour savoir si elles sont actuelles, encore adéquates...».

Enfin, la police doit se doter des structures adéquates pour gérer les données et leur accès. Actuellement, un seul officier s’occupe de ça, quand il en faudrait «au moins une dizaine dans un premier temps». Pour ça, l’IGP recommande d’utiliser des policiers qui pourraient vérifier la qualité des données, par exemple des membres pensionnés de la police judiciaires, qui ont «le recul pour jauger une information et bien l’appréhender». En bref, mettre tous les fichiers et les méthodes aux normes représente un travail de titan, déjà engagé par la police, mais qui va être long à finaliser.

(L'essentiel/Jérôme Wiss)