Déclarer son séjour à l'étranger, une bonne idée

La CNS n'est pas le seul organisme susceptible d'être prévenu lors d'un séjour à l'étranger. Depuis un an environ, il est possible de déclarer son séjour au ministère des Affaires étrangères et européennes, (MAEE) sur le Lëtzebuerger am Auslan (LAMA), en suivant ce lien.

La déclaration sera utile à plusieurs niveaux. Les usagers recevront des informations pratiques sur les pays où ils se rendent ainsi que les adresses des missions diplomatiques et consulaires luxembourgeoises... «Il n'est pas exclu que l'on connaisse aussi des désagréments», ajoute Thomas Barbancey, porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

«De nombreux inscrits pour la Coupe du monde »

«En cas de situation d'urgence ou de crise liée à des catastrophes naturelles, des attentats dans le pays dans lequel se trouve une personne déclarée, le ministère et la représentation diplomatique et consulaire disposeront de ses coordonnées et pourront ainsi la contacter de manière plus efficace de manière à lui transmettre les consignes à suivre».

La déclaration permettra aussi au ministère de recenser le nombre de résidents présents dans le pays touché par un événement et de s'assurer notamment qu'ils sont en sécurité. Depuis la mise en place du service, 400 personnes y ont eu recours. «De nombreuses personnes s'étaient inscrites à l'occasion de la Coupe du monde de football en Russie. D'autres également se sont rendues en Thaïlande durant la période où est passé l'ouragan Pabuk».

