Leur mission a été de ne pas fumer pendant 6 mois

«Le but est créer une pression positive sur les élèves fumeurs», souligne Lucienne Thommes, directrice de la Fondation cancer, organisatrice de la 20e édition du concours «Mission non-fumeur». Pour rappel, cette initiative consiste à sensibiliser les jeunes entre 12 et 16 ans sur les risques liés au tabagisme.

La 20e édition du concours «Mission non-fumeur» a compté en tout 2 375 lycéens, représentant 120 classes. Ces derniers ont fait la promesse de dire non au tabac, et ce pendant six mois. Durant cette période, ils ont parlé des méfaits provoqués par la cigarette avec leurs enseignants en cours. Les classes avec les meilleurs scores se sont qualifiées pour les épreuves finales, qui ont eu lieu ce mardi dans la capitale.

Sur la place d'Armes, une classe de 6e de l'Atert-Lycée Redange a été désignée lauréate du concours. Leur récompense: un séjour d'une journée au parc accrobranche à Steinfort. Auparavant, ce sont plus de 900 élèves qui ont participé au rallye pédestre dans la zone piétonne de la ville. «Nous avons dû retrouver les stands et accomplir le test désigné pour passer à la prochaine étape. C’était soit un quiz sur les effets de la cigarette, ou bien une épreuve sportive. On s’étaient bien préparés à l’avance» racontait Julie, 14 ans, du Lycée Josy Barthel Mamer. À noter que la classe de 5e de l’École Européenne et les élèves en 6e du Lycée Josy Barthel Mamer ont respectivement décroché la troisième et la deuxième place.

«J’ai davantage une mauvaise conscience quand je fume», a expliqué Élodie, 16 ans, qui fait partie des vainqueurs. J’ai d'ailleurs réussi à diminuer ma consommation grâce à ce concours. J’ai l’intention d’arrêter complètement». David, de l'École européenne I, a indiqué pour sa part avoir été «choqué d’apprendre que les cigarettes contiennent aussi des pesticides». Pour Inês, 13 ans, ce sont les maladies chroniques qui l’ont alerté. «Je ne savais pas que fumer a aussi un impact sur notre santé psychologique», a confié la lycéenne de l'Atert-Lycée Redange.

(Ana Martins/L'essentiel)