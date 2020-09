Séparés par le virus, des couples vont se retrouver

Parmi les mesures sanitaires, adoptées pour lutter contre l'épidémie, figurent de nombreuses restrictions de voyage plus ou moins strictes d'un pays à l'autre. Le Luxembourg dispose notamment d'une liste, actualisée selon les recommandations européennes, de pays tiers dont les résidents sont autorisés à entrer sur le territoire du Grand-Duché. Mais la tendance est à l'assouplissement de ces restrictions. Lundi, le ministère des Affaires étrangères et européennes a annoncé quelques exemptions.

Désormais, le ou la conjoint(e) d'une personne résidant au Luxembourg pourra venir lui rendre visite pour un «court séjour», qu'il (elle) soit citoyen(ne) de l'Union européenne ou ressortissant(e) de pays tiers. Néanmoins pour ces derniers, il s'agira de «fournir des preuves de l'existence d'une relation de longue durée et de contacts réguliers». L'essentiel avait d'ailleurs pu rencontrer un couple binational, non marié, séparé «durant trois mois» en raison de cette crise sanitaire mondiale, entre le Luxembourg et les États-Unis.

Les enfants de moins de 21 ans

L'assouplissement des restrictions, annoncé lundi, concerne également les enfants dont au moins un parent vit au Luxembourg. «Le descendant direct du citoyen de l’UE ou de son conjoint/partenaire enregistré», sera autorisé à se rendre au Grand-Duché, à condition qu'il soit «âgé de moins de 21 ans». La limite d'âge est baissée à 18 ans pour les enfants de ressortissants de pays tiers.

Pour les catégories de personnes concernées, une demande expresse est à adresser par mail au Bureau des passeports, visas et légalisations (service.visas@mae.etat.lu), en vue de l’émission d’une attestation spécifique. Tout complément d'information peut vous être donné au (+352) 247-88300. Rappelons que le dernier Conseil de gouvernement a, plus largement, prolongé jusqu'au 31 décembre, les autres restrictions temporaires en matière d’immigration et d'entrée des ressortissants de pays tiers sur le territoire du Grand-Duché.

(nc/L'essentiel)