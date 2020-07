Le casse-​​tête des vacances en Europe avec le Covid-​​19

Passer ses vacances dans un pays d'Europe pourra s'avérer compliqué voire impossible. Face à la pandémie de coronavirus, certains pays ont mis en place des règles.

Se rendre à Madère ou aux Açores ne sera possible que si un test Covid-19 négatif a été réalisé. Il sera demandé également en cas de transit par la Slovaquie et la Lituanie. L'auto-isolement sera obligatoire en cas de séjour en Slovaquie de même que d'effectuer un test sur place. En revanche, les voyageurs en provenance du Luxembourg sont interdits en Lituanie ainsi qu'au Danemark et en Finlande.

Se renseigner avant son départ

Il faudra faire un test à l'arrivée en République tchèque et avoir effectué un test négatif de moins de 72 heures pour aller à Chypre. La Norvège et la Suisse imposent une quarantaine de dix jours. Elle sera de quatorze jours en Estonie, Lettonie, Slovénie, Roumanie, Irlande, Islande et Allemagne. Il est possible de se soustraire à la quarantaine en Islande en faisant un test à l'arrivée et en présentant un test négatif de moins de 48 heures en Allemagne.

S'il n'y a pas de restriction pour se rendre en Belgique, il est recommandé aux Belges revenant du Luxembourg de faire un test et de se mettre en quarantaine. La situation évoluant constamment, il est conseillé de se renseigner avant son départ.

