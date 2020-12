Les soins intensifs «aux limites» au CHL

Dix lits occupés sur onze pour des patients Covid, onze sur onze pour les autres hier. Le service réanimation du Centre hospitalier de Luxembourg (CHL), qui comptait 18 lits, les a déjà dépassés. Il a fallu en réquisitionner dans une unité voisine. Lors de la première vague, ils n'avaient pas servi.

«Nous essayons de garder une activité opératoire de grosse chirurgie», explique Martine Goergen, directrice médicale du CHL. Le but: éviter les dégâts observés au printemps, suite aux soins annulés. Lors du confinement, il y avait moins d'accidents de la route et du travail. «Nous sommes aux limites», dit-elle. Si cela empire, il faudra réquisitionner les derniers lits, voire arrêter la chirurgie lourde et faire des choix toujours plus difficiles. «Les décisions des prises en charge chirurgicales ou autres sont prises au jour le jour. Ce qui demande une grande flexibilité», insiste le Dr Goergen.

Éprouvés, au-delà même des unités Covid, les soignants bénéficient de soutien psychologique, cafés-bien-être, séances de relaxation et d'hypnose.

«Pour les soignants aussi, un mort c'est un deuil»

Mais l'arrivée des fêtes les inquiète. «Il y a une grosse solidarité entre soignants et nous sommes soutenus par la direction», note Patrick Feltgen, cadre infirmier, responsable des unités de neuroréanimation . Alors que recruter est toujours plus difficile malgré des moyens supplémentaires, les réservistes aident. Mais le quotidien est dur. «Je suis au CHL depuis 1996, je n'ai jamais connu la morgue aussi pleine», dit-il. Et certains vivent mal le décompte macabre des médias.

«Les soignants voient les familles qui, même si des exceptions de visite sont possibles, n'ont pas pu accompagner un proche comme en temps "normal". Pour les soignants aussi, un mort c'est un deuil. Les réduire à des chiffres...». «Dans 80% des cas, ces patients meurent du Covid et pas avec le Covid, martèle Martine Goergen. Sans coronavirus, ces gens seraient encore en vie». Et l'actualité choque. «Une fête de 100 personnes à Rodange, certains ici la vivent comme une claque. Le souci, ce ne sont pas les mesures, c'est la façon dont la population les suit», conclut Patrick Feltgen.

(Nicolas Martin/L'essentiel)