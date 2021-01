«Aucune chance n'a été laissée au dialogue»

L'eurodéputée libérale Monica Semedo annonçait, dans la soirée de mardi, quitter le DP, en pleine tempête après avoir été sanctionnée par le Parlement européen pour harcèlement. Le parti du Premier ministre a réagi, juste avant une heure du matin, par le biais d'un communiqué. «Il est regrettable que le processus (de discussions) ait été interrompu unilatéralement et qu'aucune chance n'ait été laissée au dialogue au sein du parti», écrit le DP.

Celui-ci affirme en effet avoir recherché la discussion avec Monica Semedo. «Le DP est un parti qui donne une chance à tout le monde et ne laisse tomber personne», d'après le communiqué. Qui précise que depuis que la suspension de l'eurodéputée a été prononcée par le président du Parlement européen, «de nombreux entretiens entre Monica Semedo et l'exécutif du parti ont eu lieu». Mais le dialogue a été «interrompu unilatéralement», ce que le DP juge «regrettable».

«Absolument inacceptable»

Et le DP de prendre position sur l'affaire. «Il est absolument inacceptable pour le DP que des personnes soient harcelées et soumises à des brimades. Cela a été clairement dit à Mme Semedo», écrit le parti qui indique qu'il ne voulait pas commenter l'affaire publiquement tant qu'elle n'avait pas été discutée en interne de manière approfondie. Le dialogue interrompu, il s'exprime enfin. «Le parti démocrate représente des valeurs de tolérance, d'anti-discrimination et de respect que chacun de ses membres doit respecter».

Reste à savoir si Monica Semedo va aussi quitter le Parlement européen, permettant au DP de conserver les deux eurodéputés que lui avaient accordé les électeurs aux Européennes de 2019 (Charles Goerens siège aussi à Strasbourg pour le compte du DP), ou si elle va conserver ses fonctions, siégeant pour un autre parti ou en indépendante.

(L'essentiel)