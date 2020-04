Miss Luxembourg, confinée, au service de la nation

Élue le 25 janvier dernier, Miss Luxembourg ne s'attendait absulement pas à passer une année marquée par le sceau du coronavirus. «Cette année 2020 s'annonce effectivement différente», nous a d'emblée affirmé Émilie Boland, 24 ans depuis le 1er avril dernier et qui a donc fêté son anniversaire, «confinée, sur Facetime, avec quatre amis». «J'avais initialement prévu de me rendre dans les hôpitaux pour soutenir les enfants atteints du cancer ou encore d'aider les adolescents à faire leurs devoirs dans les foyers, mais tout cela n'est malheureusement pas possible avec le Covid-19», regrette notre reine de beauté.

Celle qui aurait aimé ouvrir, à Luxembourg, un magasin de vêtements d'ici la fin de l'année après avoir été hôtesse de l'air durant deux ans et réussi sa formation à la Chambre de commerce ne se laisse pas abattre, pour autant, par le coronavirus. «Quand je me suis présentée au concours de Miss Luxembourg, l'idée de base, c'était d'aider mon pays», souligne Émilie Boland. «Mes projets précédents attendront 2021 et d'ici là, au mois de mai, je lancerai ma collection de vêtements. Ils sont en production dans un petit atelier du Grand-Duché qui avait justement besoin de clients. Grâce aux bénéfices des pulls et des tee-shirts de ma nouvelle collection, je verserai des bénéfices à une association dans le besoin».

Objectif Miss World pour la fin de l'année 2020

Présente au Cargo Center du Findel, à la fin du mois de mars, en tant que volontaire, Miss Luxembourg se mobilise également sur le terrain pour apporter son soutien. «J'étais là pour reconditionner un maximum de paquets», nous a précisé Émilie Boland. «C'était assez physique et je suis heureuse d'avoir pu apporter une petite pierre à l'édifice. Si mes proches, comme mes grands-parents, ont besoin d'aide, je n'hésite pas à leur donner un coup de main pour qu'ils puissent rester chez eux. C'est important de faire preuve de solidarité. J'ai tendance à croire que si tout le monde respecte bien les consignes du gouvernement, en portant un masque dans les prochains jours notamment, on pourrait ouvrir de plus en plus de choses petit à petit».

Et d'ici la fin de l'année 2020, Miss Luxembourg compte bel et bien participer au concours Miss World «qui n'a pas été annulé». «Je profite du confinement pour m'y préparer du mieux possible avec ma famille», assure Émile Boland. «Ma mère m'a appris à cuisiner de manière plus saine et je fais de la boxe trois fois par semaine avec mon père. Je profite également de mes temps-libres pour jouer aux cartes avec ma petite sœur, sans oublier d'effectuer quelques longueurs dans la piscine de mes parents tous les matins».

