Du succès mais quelques couacs pour les vel'oH!

Après bien des péripéties (retards de livraison), le système des vel'oH électriques en libre-service est fonctionnel depuis un peu plus d'un mois.

Et il semble déjà porter ses fruits comme en témoignent les propos de Jérôme Blanchevoye, directeur général adjoint du développement chez JC Decaux Belgique-Luxembourg, le détenteur du marché. «Le nombre d'abonnements est en hausse de 6 % et nous avons en moyenne 2 000 locations par semaine. C'est 40 % de plus que l'an passé».

Pour autant, si certains usagers font preuve d'enthousiasme, d'autres mettent en exergue des problèmes d'approvisionnement de vélos, de batterie ou encore d'assistance électrique défaillante. «Je suis au courant des problèmes», concède Patrick Goldschmidt, l'échevin à la mobilité.

« Un système encore en rodage»

«J'ai alerté la société JC Decaux pour qu'elle fasse en sorte que le système soit fonctionnel et que les stations soient aussi approvisionnées en vélos». Du côté de JC Decaux, on ne nie pas les soucis liés à l'assistance. «C'est lié à la programmation et au mode de sécurité trop élevé qui gère la puissance délivrée. Nos équipes travaillent à distance par le biais d'un logiciel spécifique pour régler cela au plus vite», assure Jérôme Blanchevoye.

Le directeur général adjoint réclame aussi un peu de temps. « C'est un nouveau système encore en rodage et nous sommes dans une période d'observation pour déceler les aléas. Nous allons créer une base statistique pour nous permettre d'être le plus efficient possible et dans les meilleurs délais».

(Gaël Padiou/L'essentiel)