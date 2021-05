Une personne en fauteuil percutée par une voiture

Il a fait plutôt beau ce vendredi sur le Luxembourg, et pourtant même avec une visibilité améliorée, les accidents de la circulation se sont multipliés. Selon le dernier rapport du 112, huit personnes ont même été blessées entre 12h et 16h à travers le pays. Fait le plus marquant, une collision entre deux voitures a fait trois blessés sur la N7 à Marnach, vers 15h30.

Un peu plus tôt, une autre collision entre deux voitures, à la Cloche d'Or, avait fait un blessé. Dans le lot des accidents du jour, une voiture s'est renversée sur le CR134 à Mensdorf, une autre a terminé sa course dans le fossé sur la N12 à Buderscheid. Avec un blessé à chaque fois. Le 112 ne précise pas la nature des blessures ni les circonstances de chaque accident.

Un piéton a également été renversé, et blessé, un peu avant 16h route de Luxembourg à Esch-sur-Alzette. Enfin, un accident plus exceptionnel s'est produit avenue de la Faïencerie au Limpertsberg. Selon le CGDIS, une personne en fauteuil roulant a été prise en charge par les secours après avoir été percutée par une voiture.

(nc/L'essentiel)