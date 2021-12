La crème des clichés d'actualité à Neumünster

Un athlète vétéran courant dans son salon durant le confinement en Irlande, capturé par Stephen McCarthy. Une otarie de Californie nageant vers un masque de protection, photographiée par Ralph Pace. Sans surprise, le Covid s’est invité dans les photos de presse en 2020. «C’est frappant comme le virus a infiltré tous les aspects de nos vies, du sport à l’environnement», constate Marika Cukrowski, curatrice de l’exposition World Press Photo 2021.

L’Abbaye de Neumünster, à Luxembourg, a la chance d’accueillir, dès ce mercredi et jusqu'au 20 décembre, plus de 150 des images primées au plus prestigieux concours de photographies de presse au monde. Le public pourra bien entendu voir la photo de l’année. Signée du Danois Mads Nissen, elle immortalise la première embrassade, reçue en cinq mois de pandémie, par Rosa, résidente d’une maison de soins au Brésil, grâce à un «rideau à calins».

Mais d’autres actualités ont marqué 2020, comme Black Lives Matter, thématisé notamment à travers une photo d’Evelyn Hockstein représentant un homme et une femme en désaccord au sujet du retrait du mémorial de l’Émancipation du parc Lincoln, à Washington DC. «Outre la qualité technique de la photo, il ne fait aucun doute, à l’expression des protagonistes, qui est de quel côté et, au milieu, la statue». 4 315 photographes de 130 pays ont soumis 74 470 clichés au concours. «Afin d’éviter les fake news, on demande leurs rushs aux candidats choisis et un expert scientifique les analysent», dit Marika Cukrowski.

(Séverine Goffin / L'essentiel )