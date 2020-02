Les transports gratuits déchaînent les passions

Effective ce samedi 29 février 2020, la gratuité des transports publics au Luxembourg n'a pas fini de faire parler d'elle et ce, même dans le monde entier. Une vidéo intitulée en anglais «The Country Where All Public Transit is Free» publiée sur la chaîne YouTube de Tom Scott avait déjà été visionnée plus de 694 000 fois, ce vendredi peu avant 15h, alors qu'elle n'avait été mise en ligne que quatre jours plus tôt, le 24 février.

Cette séquence de 6 minutes et 26 secondes a été réalisée par un Britannique qui n'est pas un inconnu au Luxembourg, puisque le 27 janvier, Tom Scott s'était déjà illustré en publiant une première vidéo, «The Bridge That's In Two Countries At The Same Time», qui a récolté un joli succès avec près de 604 000 vues sur YouTube un mois plus tard. Pour rappel, cette séquence faisait la part belle au pont qui enjambe la Moselle entre le Luxembourg et l'Allemagne.

François Bausch interviewé par un youtubeur

Tom Scott a indiqué, ces derniers jours, qu'il avait fait d'une pierre deux coups au Luxembourg avec ces deux séquences, reconnaissant au passage qu'il était surtout venu au Grand-Duché pour évoquer cette fameuse gratuité des transports sur sa chaîne YouTube. Force est de constater que le sujet passionne ses 2,13 millions d'abonnés avec la présence en quatre jours seulement de plus de 2 500 commentaires.

Après avoir localisé le Grand-Duché au cœur du continent européen, Tom Scott a eu l'occasion d'emprunter le train, le bus, le tram et même le funiculaire avant d'avoir l'occasion d'interviewer François Bausch, ministre de la Mobilité, qui lui a immédiatement parlé des bouchons et des problèmes qu'ils engendrent au Luxembourg. Constance Carr, chercheuse au sein de l'Université du Luxembourg, a également eu l'occasion de partager son opinion sur l'augmentation du coût du logement dans cette séquence.

(Frédéric Lambert / L'essentiel )