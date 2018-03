Des tronçons fermés sur trois lignes à Pâques

Comme souvent pendant les vacances scolaires, les CFL vont mener des travaux de modernisation et d'entretien des voies. Pendant les congés de Pâques, entre le 31 mars et le 15 avril, plusieurs tronçons des lignes 10 (Luxembourg-Troisvierges-Gouvy), 50 (Luxembourg-Kleinbettingen-Arlon) et 60 (Luxembourg-Esch-sur-Alzette-Pétange-Rodange) seront fermés.

À noter que les dates de fermeture partielle ne sont pas les mêmes pour les trois lignes. Des bus de substitution seront mis en place. Il faudra néanmoins partir plus tôt pour arriver à destination à l'heure voulue, préconisent les CFL. Les détails des travaux et des mesures de substitution sont consultables en gare, sur le site des CFL et l'application mobile.



(L'essentiel)