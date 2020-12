«36 000 vaccinés au moins d’ici fin mars»

L’essentiel: On peut imaginer que c'est un grand jour pour vous et tous ceux qui ont préparé la stratégie de vaccination anti-Covid du Luxembourg...

Près de 38 000 personnes prioritaires

Prioritaires, le personnel hospitalier, les professionnels de santé, le personnel des structures d'hébergement et leurs résidents représentent 38 000 personnes au pays. Les volontaires devraient être vaccinés d'ici fin mars: 50% dans les centres, plus de 15% dans les structures pour personnes âgées et 34% dans les hôpitaux.

Luc Feller: C'est une étape décisive dans la gestion de crise. Une cinquantaine de personnes ont beaucoup travaillé à cela depuis mars et nous espérons que cela va fonctionner efficacement.

Comment avez-vous choisi ces deux premiers vaccinés?

Le choix a été fait par le ministère d’État mais pour nous il était important d'avoir des professionnels de santé qui travaillent avec les patients Covid. Quand on voit la charge de travail et la pression qu'ils ont eues ces derniers mois. Nous sommes aussi contents qu'une des deux personnes soit un frontalier car cela fait aussi partie de notre culture.

Quels sont les retours aux invitations à la vaccination?

La majorité a répondu favorablement. On a des échos très positifs au niveau des hôpitaux, avec à ce moment précis autour de 80% à 85% d’adhésion. Nous sommes complets aujourd'hui (lundi), complets mercredi et il reste quelques places mardi. Mais nous sommes confiants et pensons que les gens répondront vite. Nous espérons aussi que cela aidera à envoyer un message au reste de la population, de ne pas avoir peur. Pour revenir à la normalité il faut parvenir à un certain nombre de personnes vaccinées.

Comment va se dérouler la suite?

Les vaccinations auront lieu dans trois endroits, dans les hôpitaux, dans les centres de vaccination et par des équipes mobiles dans les structures pour personnes âgées. La campagne va continuer. On commencera la semaine prochaine dans les structures d'hébergement pour personnes âgées. En principe, Pfizer doit faire les premières livraisons dans les hôpitaux le 11 janvier. On espère pouvoir aussi à ce moment-là lancer une nouvelle vague d'invitations pour vacciner au centre du Limpertsberg.

Combien de personnes espérez-vous vacciner d'ici fin janvier?

D'après notre plan d'allocation par Pfizer on devrait recevoir des vaccins et les livraisons commenceront le 11 janvier. On aura chaque semaine une certaine allocation permettant d’atteindre 12000 personnes vaccinées en janvier, 21 000 fin février et 36000 fin mars. Nous espérons avoir vacciné les personnes prioritaires (environ 38 000) d'ici la fin mars. Et ces chiffres peuvent évoluer, selon les capacités de production de Pfizer et avec la validation par l'agence européenne des médicaments d'autres vaccins. Nous les utiliserons aussi rapidement qu'ils arriveront au Luxembourg. Nous ne voulons pas les stocker.

Quand ouvriront les autres centres de vaccination?

Cela dépendra du nombre de vaccins qui arriveront et des autorisations de mise sur le marché. On ouvrira les sites au fur et à mesure qu'arriveront les vaccins. Mais nous n'en aurons pas assez fin janvier pour ouvrir les cinq sites.

