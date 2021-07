Les bons réflexes à adopter en cas d'orage fort

MeteoLux a émis, samedi matin, une alerte orange aux «orages forts» en vigueur de 16h à 22h. Nous l'avons relayée: de «fortes averses, des rafales de vent très fortes» et de la grêle sont possibles sur tout le pays. Alors que le traumatisme des derniers événements climatiques est fort, le Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) a rappelé quelques «conseils de comportement» à adopter autant que possible quand les éléments se déchaînent.

Si vous êtes à la maison, «mettez à l'abri les objets sensibles au vent» se trouvant en extérieur et «fermez les fenêtres et les portes». Il faut également «éviter d'utiliser le téléphone à câble et les appareils électriques». Si vous vous trouvez à l'extérieur au moment de l'orage, «ne vous abritez pas sous les arbres» mais, dans la mesure du possible, «allongez-vous à plat sur le sol». Pour faciliter le travail des secours, «signalez rapidement les départs de feux» et tout incident.

Pour ce samedi, le CGDIS rappelle que l'alerte orange renvoie à un risque d'orages forts pouvant provoquer des «inondations rapides de caves et points bas» et engendrer localement des «dégâts importants sur l'habitat léger». Des rafales de vent jusqu'à 70 km/h et des cumuls de pluie jusqu'à 30 l/m² sont attendus. En somme, une «vigilance accrue» est demandée pour chaque résident.

(nc/L'essentiel)