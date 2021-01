Les restaurateurs dans la rue pour crier leur désespoir

«On est restaurateurs et on a faim. Trouvez l'erreur». Cette pancarte résume l'état d'esprit des 150 à 220 restaurateurs et cafetiers qui ont manifesté, samedi après-midi, de la Place d'Armes à la Chambre des députés, en passant par l'hôtel de ville dans le capitale. Un cortège calme, dans lequel le port du masque était bien respecté. «Il ne faut pas nous confondre avec les antimasques qui manifestent ailleurs», souffle un organisateur. Une pancarte dans le cortège rappelle d'ailleurs que les restaurants et bars ont respecté les règles sanitaires imposées, entre les fermetures.

«On veut que l'état débloque les aides qu'il nous a promises», peste Yan Bartosik, patron d'un restaurant et brasserie dans le quartier de la gare. «Ça fait 11 mois qu'on fait le yoyo. À un moment, on ne peut plus payer les employés. Je suis là surtout pour eux», martèle le restaurateur qui dit avoir 17 employés. «Le 16 mars, j'en avais 25», se désole-t-il. «Je ne sais plus quoi leur dire quand ils appellent pour leurs salaires. Il n'y a plus de liquidités, je ne peux plus leur avancer le salaire et attendre le chômage partiel».

«On veut des actions, pas des promesses»

D'après les manifestants, les aides de l'état se font attendre. «Si on continue comme ça, je vais devoir fermer» lance Cristina Borges à la tribune improvisée sur les marches de la Chambre des députés. «On a besoin d'aide maintenant, on n'a pas besoin de promesses d'aides dans deux semaines», plaide-t-elle. «Il faut que le gouvernement et les députés sachent qu'ils sont en train de nous tuer. Ils doivent agir maintenant, on ne va pas baisser les bras». Elle affirme que les aides promises suffiront à peine à payer un loyer, pour certains.

Clément Elie, employé d'un restaurant de Diekirch, organise déjà un rassemblement qu'il espère encore plus grand pour la semaine prochaine. Même son de cloche désespéré chez lui que chez les autres. «On en a marre des promesses et de ne pas voir les aides. Les dossiers mettent six mois à être traités et débouchent sur un refus parce qu'il manque une pièce», déplore le jeune homme. «On table sur 30% de faillites mais je crains qu'il y en ait bien plus».

«Ça fait deux mois qu'on est de nouveau fermés»

Guy, employé d'un bar-restaurant ne «comprend pas pourquoi tous les magasins peuvent rouvrir, sauf nous. Ça fait deux mois qu'on est de nouveau fermés. On veut travailler». Clément Elie partage cette incompréhension. «Les infections ne viennent pas de chez nous. On nous a fermés le 26 novembre et le nombre d'infections n'a commencé à baisser qu'à Noël», calcule-t-il, voyant dans ce décalage un indice qui dit que les restaurants ne sont pas au cœur des infections.

Il plaide pour une réouverture respectant un protocole sanitaire strict, avec quatre personnes à table maximum, deux mètres entre les tables... «En octobre, le Premier ministre nous disait que ça marchait. Si ça fonctionne, pourquoi nous fermer? On a l'impression qu'on ne veut pas nous écouter». Les restaurateurs ne vont pourtant rien lâcher. Ils espèrent bien être encore plus nombreux samedi prochain, pour se faire entendre.

