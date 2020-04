Les Belges privés de pompes au Luxembourg

Tout est parti, ce mardi matin, d'une publication du gouverneur de la province belge de Luxembourg. «Attention pour les frontaliers (belges), il n’est plus possible de se rendre au Grand-Duché de Luxembourg ou en France pour y faire son plein ou ses courses», a indiqué Olivier Schmitz, via sa page Facebook, peu après 11h. «Seules les raisons essentielles listées en illustration peuvent justifier un franchissement des frontières».

Quels déplacement restent autorisés à l'étranger?





- dans le cadre d’activités professionnelles, y compris les déplacements domicile/lieu de travail.

- pour soins médicaux.

- pour fournir une assistance ou des soins à une personne âgée, mineure, handicapée ou vulnérable.

- pour les soins des animaux.

- dans le cadre de la coparentalité.

- pour prendre en charge à l’étranger et à ramener en Belgique des personnes de nationalité belge avec ou sans résidence principale en Belgique, des résidents de longue durée en Belgique et des personnes résidant légalement en Belgique.

- pour rejoindre un partenaire qui ne vit pas sous le même toit.

- dans le cadre de l’exécution des actes.

- dans le cadre de funérailles/crémations en cercle intime, uniquement en présence de quinze personnes maximum.

- dans le cadre de mariages civils ou religieux en cercle intime.

Six heures plus tard, cette publication compte 384 partages et plus de 150 commentaires. De nombreux internautes, à qui le confinement tape tout doucement sur le système, ne se privent pas de donner leurs impressions sur la question, alors que des interrogations semblent subsister pour les résidents belges qui habitent plus près d'une station grand-ducale. Concrètement celles et ceux qui habitent à Sterpenich ne peuvent plus aller à Steinfort, même chose pour les habitants d'Aubange à qui il est désormais interdit de faire le plein de carburant à Rodange... Même si la première pompe belge se situe beaucoup plus loin.

Mais qu'en est-il donc de Martelange, là où la route nationale 4 belge mène aux pompes luxembourgeoises? Franz Clément, chercheur au Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER), s'est interrogé sur le fait d'aller faire ses courses à Martelange-Rombach et la police grand-ducale lui a répondu que «les frontières restaient ouvertes». «Si vous avez un papier justifiant que vous travaillez au Luxembourg, les déplacements pour l'acquisition de denrées vitales sont autorisés. Nous vous suggérons donc de le faire lors de votre trajet professionnel, ce qui ne causera pas de déplacements supplémentaires», a-t-il expliqué sur Facebook, en communiquant le message de la police grand-ducale.

Suite à la décision du Conseil national de sécurité de prolonger les mesures jusqu’au 19 avril, un nouvel arrêté... Publiée par Olivier Schmitz sur Mardi 7 avril 2020

(fl/L'essentiel)