Des formules innovantes pour les amoureux

Avec les restaurants toujours fermés et les restrictions sur les voyages, les amoureux en quête d'un concept original pour fêter la Saint-Valentin, ce dimanche 14 février, ont été limités dans leurs choix. La formule qui semble le plus fonctionner en complexe hôtelier est le «all-in», comme au château d'Urspelt. La propriétaire, Diana Lodomez, et son équipe ont trouvé la formule qui plaît.

«On propose aux clients de passer une nuit dans une de nos chambres où on a installé une table de restaurant. On leur sert en chambre le menu concocté pour la Saint-Valentin comme on l'a fait pour les fêtes de fin d'année. Le retour a été très positif après les réveillons et le fait d'avoir un spa où chacun peut se détendre tout en respectant les règles de sécurité séduit».

Les restaurants qui font d'habitude le plein ont aussi dû s'adapter. «Généralement, on ne faisait pas de menu spécial», dit Laurent Pranzo. Celui qui seconde le chef de salle au restaurant et l'équipe de Chez Toni à Schifflange ont concocté un menu à emporter ou à livrer. «C'est une formule un peu plus chère, mais des jeunes couples nous ont aussi déjà contactés pour prévoir la livraison d'une pizza ou d'un plat de pâtes. Certains fidèles ont dit que commander chez nous est une manière de nous soutenir en ces temps compliqués».

(Jean-François Servais/L'essentiel)