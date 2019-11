Depuis Dubaï, vue sur le pavillon luxembourgeois

C'est Maggy Naggel en personne qui nous l'a rappelé au micro de L'essentiel Radio, lorsqu'elle a répondu aux questions de Jean-Luc Bertrand. «Depuis une semaine, on peut voir en "time-lapse" la construction du pavillon luxembourgeois à Dubaï», a reconnu la commissaire chargée du pavillon luxembourgeois, à l'Exposition universelle de Dubaï, aux Émirats arabes unis, en 2020.

«Grâce à notre caméra et notre site Internet, le Luxembourg et le monde entier peuvent voir toutes les demi-heures, l'état d'avancement du chantier», a-t-elle encore souligné. «Je trouve que c'est très important que les gens peuvent avoir un œil sur ce que l'on fabrique là-bas. Il nous reste plus de 300 jours pour terminer tout ça et je compte tous les jours. On veut terminer le gros œuvre pour le mois de janvier 2020 et la mission économique sur le terrain».

La première vidéo a été publiée sur la chaîne YouTube, baptisée pour l'occasion «LUexpo2020dubai», ce mercredi 27 novembre 2019 et elle couvre la période de construction du 20 octobre au 19 novembre. Notez-le déjà dans vos agendas, si le cœur vous en dit et si vos finances le permettent, l'Exposition universelle prévue à Dubaï, se tiendra du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021.

(fl/L'essentiel)