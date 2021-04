Liberté de la presse: le Luxembourg recule

«Principal vaccin contre la désinformation», l’exercice du journalisme est «totalement ou partiellement bloqué» dans plus de 130 pays, alerte Reporters sans frontières (RSF), à l’heure où la crise sanitaire rajoute des entraves à la couverture de l’actualité. D’après son classement mondial de la liberté de la presse, publié mardi, 73% des 180 pays évalués par l’ONG se caractérisent par des situations jugées «très graves», «difficiles», ou «problématiques» pour la profession. Si cette part de territoires peints en noir, rouge ou orange sur la carte du monde reste stable sur un an, seuls 12 pays sur 180, soit 7%, contre 8% en 2020, affichent une «bonne situation». Une «zone blanche» qui n’a «jamais» été «aussi réduite depuis 2013», d’après RSF.

Le Luxembourg a pour sa part perdu trois places entre 2020 et 2021, passant du 17e au 20e rang. Depuis près de 10 ans le pays n'a cessé de reculer, il était 4e sur 180 en 2013 et 2014, 15e en 2016 et 2017. «Structurellement, la presse luxembourgeoise est limitée dans son action par la dimension restreinte d’un pays où ses intérêts entrent vite en conflit avec ceux des décideurs et agents économiques», souligne Reporters sans frontières, qui met l'accent, aussi, sur l'impact du Covid: «Durant les premières semaines de la pandémie, les journalistes ont souvent peiné pour recueillir auprès des services étatiques les informations et statistiques pertinentes (...) Une relative transparence s’est installée progressivement, mais (...) les expertises sur lesquelles se basent l’exécutif ne sont publiées qu'accidentellement».

Le «pluralisme médiatique» soutenu au Luxembourg

Pour justifier la rétrogradation du Grand-Duché dans le classement, RSF rappelle la fin de l'édition papier du Lëtzebuerger Journal et le rachat, par la maison d’édition belge Mediahuis, du «principal éditeur luxembourgeois, le groupe Saint-Paul et son quotidien phare, le Luxemburger Wort» et le licenciement de «plus de 70 de ses salariés, soit 20% de ses effectifs». Néanmoins, «au niveau législatif, le gouvernement de Xavier Bettel s’apprête à satisfaire deux engagements programmatiques au nom du pluralisme médiatique».

En haut du classement mondial 2021 publié mardi, la Norvège conserve la première place pour la cinquième année consécutive, devant la Finlande et la Suède, redevenue troisième au détriment du Danemark (4e, -1). L’Europe reste la région la plus sûre pour les journalistes mais les agressions et interpellations abusives s’y sont multipliées, notamment en France (34e) lors des manifestations contre le projet de loi «sécurité globale», en Italie (41e), en Pologne (64e, -2), en Grèce (70e, -5), en Serbie (93e) et en Bulgarie (112e, -1).

Au bas du classement figurent toujours la Chine (177e), devant le Turkménistan (178e, +1), la Corée du Nord (179, +1) et l’Érythrée (180e, -2). La zone rouge accueille désormais le Brésil, «insultes, stigmatisations et orchestration d’humiliations publiques de journalistes» étant «devenues la marque de fabrique du président Bolsonaro». Elle héberge toujours la Russie (150, -1) qui s’est employée à «limiter la couverture» des «manifestations liées à l’opposant Alexeï Navalny».

#RSFIndex : RSF dévoile son Classement mondial de la liberté de la presse 2021 :

1 : Norvège ????????

2 : Finlande ????????

3 : Suède????????

13 : Allemagne ????????

33 : Royaume-Uni ????????

34 : France????????

44 : États-Unis????????

111 : Brésil????????

142 : Inde????????

146 : Algérie????????

180 : Érythrée ????????https://t.co/h7JLzYpbwX pic.twitter.com/eYv9VxU6Tl — RSF (@RSF_inter) April 20, 2021

(L'essentiel/Nicolas Chauty)