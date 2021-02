Pas vaccinés avant mars 2024, vraiment?

Le site Internet Politico mène une étude en temps réel sur les campagnes de vaccination des différents pays européens, et du Royaume-Uni. Et fait des projection sur les délais pour atteindre 70% de la population de chaque état couverte par le vaccin. Au petit jeu des comparaisons, le Luxembourg semble décroché. En effet, avec 613 doses distribuées par jour en moyenne, selon l'étude, il faudrait attendre... mars 2024 pour atteindre la couverture vaccinale espérée.

Peu reluisant, quand les projections de Politico laissent entrevoir une vaccination de 70% des Britanniques dès août 2021, de Malte et de la Hongrie en juillet 2022, pour les trois premières places sur le podium. L'Italie pourrait atteindre son but en août 2023, la France le mois suivant et l'Allemagne en janvier 2024. 21e sur 28 dans ce classement, le Luxembourg fait mieux, entre autres, que la Belgique (novembre 2024), les Pays-Bas (décembre 2024) et surtout la Bulgarie (décembre 2030!).

De quoi vacciner 1 million de personnes

Pourtant, à y regarder de plus près, cette analyse est à nuancer. En effet, les autorités sanitaires britanniques ont toujours eu un coup d'avance sur l'Agence européenne du médicament (EMA) pour autoriser les vaccins. Et la Hongrie distribue des vaccins russes que l'EMA n'a pas étudiés. Et le Luxembourg est susceptible d'augmenter le rythme de ses vaccinations. Les livraisons par Pfizer/BioNtech ont ralenti en janvier, mais elle vont à nouveau progressivement augmenter pour passer à 7 020 doses par semaine d'ici fin février. Et deux livraisons, pour un total de 6 000 doses, doivent arriver de Moderna courant février. La cadence de distribution d'AstraZeneca n'est pas encore connue.

En outre, les vaccins Jannssen et Curevac attendent encore leurs autorisations européennes. En tout, le Luxembourg a commandé, précisément, 1 806 355 doses de vaccin. Suffisant pour vacciner 1 041 256 personnes. Cela sera-t-il fait avant 2024? C'est possible, mais lundi Paulette Lenert se refusait à donner tout calendrier, par crainte de décevoir en raison du nombre important d'incertitudes. Tout dépendra, notamment, du rythme de production et de livraison des vaccins. Quoiqu'il en soit, d'après les calculs de Politico, pour vacciner 70% de sa population d'ici le 22 septembre, le Luxembourg doit passer de 613 doses quotidiennes administrées à 2 914, près de cinq fois plus.

(jw/L'essentiel)