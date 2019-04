Un joggeur attaqué par une buse au Kirchberg

Tous les midis, vous êtes plusieurs centaines de coureurs à profiter de votre pause pour aller courir à Luxembourg. Soit pour préparer le prochain ING Night Marathon du 1er juin, soit tout simplement pour vous changer les idées et vous détendre en pratiquant une activité sportive. C'est dans cette optique que Gilles, 34 ans, consultant en informatique originaire de Thionville, en France, est parti faire son jogging ce lundi 15 avril au Kirchberg.

Et c'est à ce moment précis qu'il s'est fait attaquer par une... buse, petit rapace fort présent dans nos régions, dans un bois proche de son lieu de travail. «C'est la première fois que j'allais courir seul à cet endroit», précise Gilles, contacté au téléphone par L'essentiel. «J'ai été attaqué à trois reprises. Deux fois par l'avant et une fois par l'arrière. La première fois que j'ai été touché, je me suis demandé d'où cela venait et je n'étais pas du tout rassuré et puis, j'ai vu la buse revenir vers moi à nouveau...».

Des griffures sur le crâne

Équipé avec un tee-shirt assez sombre, cette fois-là, Gilles a tendance à croire qu'il a peut-être été confondu avec le paysage. «La prochaine fois, déjà, je n'irai plus là sans être accompagné et je ferai certainement l'effort d'avoir un tee-shirt nettement plus visible», indique le Thionvillois de 34 ans. «Il y a fort à croire que j'ai été courir dans la "zone" de cette buse. On m'a indiqué, par la suite, que les mois d'avril et de mai correspondaient à leur période de nidification. Elle ne m'a pas lâché de son champ de vision durant 400 à 500 m. Elle continuait de planer au-dessus de moi... et puis, j'ai pu rentrer au bureau».

Victime de griffures sur le crâne, Gilles s'est tout de même rendu aux urgences pour vérifier qu'il n'y avait pas d'infection. «J'ai saigné et c'était juste un contrôle pour vérifier que je n'avais rien», conclut-il, encore un peu surpris de ce qui lui est arrivé. «Quand un chien ou un cygne vous attaque en courant, vous le voyez venir, généralement, et vous avez les temps de prendre vos jambes à votre cou, mais là, c'était une attaque venue du ciel...». Pour le moins surprenante.

(fl/L'essentiel)