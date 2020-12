Le prince Félix appelle au «partage» pour Noël

«Dans cette période de Noël nous sommes tous dans une situation qui favorise la solidarité et le partage même si nous sommes nombreux à ne pas retrouver nos proches et nos amis», confient Claire et Félix de Luxembourg dans un post Instagram, mardi. Le fils cadet du couple grand-ducal et son épouse prennent la pose avec leurs enfants, Amalia et Liam, 6 et 4 ans.

Une photo sans doute prise cet été, vu la légèreté des vêtements de chacun. Il fait moins froid dans le sud de la France où la famille est installée, non loin de Fréjus, mais pas au point d'être en short et même pieds nus!

Le prince et la princesse rappellent que l'Europe a surmonté deux guerres mondiales et que «la solidarité aura toujours préséance sur l'individualisme, et c'est le moment d'en tenir compte à nouveau». «Nous vous souhaitons à tous un Joyeux Noël et on l’espère une belle année 2021. Restez en bonne santé». Un post évidemment liké par la Grande-Duchesse Maria Teresa.

(L'essentiel)