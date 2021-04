Deux fans de metal lancent un podcast luxembourgeois

«Maach de Kaméidi méi lues!» («moins de bruit!»): c'est ainsi qu'on était accueilli à la maison lorsque la musique était trop forte», raconte Gilles pour expliquer l'origine du nom du premier podcast luxembourgeois dédié à la musique metal, créé l'année dernière avec son ami Pit. Les deux Luxembourgeois se connaissent depuis l'école et écoutent du metal depuis environ vingt ans. L'idée de créer un podcast de musique metal leur trottait dans la tête depuis quelque temps, mais c'est avec le confinement de 2020 que «Kaméidi - Luxembourg's finest Metal Podcast» est finalement devenu réalité. «Par manque de temps, on ne s'était jamais lancé avant. 2020 était l'année idéale pour démarrer. De toute façon, on n'avait rien d'autre à faire; par ennui, on a alors décidé de faire quelque chose de constructif», explique Pit.

Le premier podcast de «Kaméidi» est sorti au mois d'octobre et a été suivi par 17 autres, tout aussi impressionnants les uns que les autres. Sur Facebook, le duo luxembourgeois a rassemblé plus de 500 fans avec son talk-show sur le metal. «On n'aurait jamais pensé qu'on frapperait aussi fort», dit Gilles. Les sujets abordés vont de la liste des 100 meilleurs albums metal du magazine Rolling Stone aux interviews de groupes luxembourgeois, tels que «Scarred» auquel l'essentiel avait d'ailleurs dernièrement consacré un article, en passant par des émissions spéciales, dédiées à un genre spécifique (thrash metal, power metal). De quoi parler aussi bien des grands classiques que des perles du genre et des inédits luxembourgeois.

«Il faut tout simplement être à l'écoute»

Le fait que l'émission musicale ait lieu en langue luxembourgeoise était également un choix. «Il existe énormément de podcasts de metal en anglais dans le monde, mais il n'y en avait encore aucun en luxembourgeois. Par respect, y compris envers nos racines, nous avons tenu à le faire en luxembourgeois. Nous savions que ça n'allait pas nous rapporter des millions, mais c'était la bonne décision», souligne Gilles. La scène luxembourgeoise de metal a quelque chose de «local» pour eux. «Il faut dire que c'est un petit pays. Du coup, la scène metal est également petite. Tout le monde se connaît», explique Pit. Selon Gilles, cela a également ses inconvénients, car les groupes arrivent «rarement à dépasser la frontière».

Les prochains podcasts de «Kaméidi» devraient nous réserver encore pas mal de surprises. «Nous avons l'intention de passer en revue toute l'histoire de la musique metal. Nous nous sommes également demandé comment donner envie aux gens qui n'écoutent peut-être pas de metal d'écouter le podcast». La nouvelle de l'émission sur le metal du duo luxembourgeois s'est déjà largement répandue par le bouche-à-oreille. Pit et Gilles espèrent désormais que cela fera écho. «Il faut tout simplement être à l'écoute, car on ne sait jamais ce qu'on pourrait découvrir», recommande Gilles en ajoutant: «C'est pareil pour nous. On continue toujours de découvrir des nouveautés». De quoi nourrir les discussions au cours de nouvelles émissions sur le metal, en luxembourgeois.

(Dustin Mertes/L'essentiel)