Un Luxembourgeois perd la vie sur la N830 à Athus

La presse régionale belge a révélé, dimanche, que deux Luxembourgeois ont eu un accident de la route dans la nuit de samedi à dimanche. Les faits se sont déroulés à 3h40 du matin sur l'Avenue de l'Europe, aussi dénommée N830, soit la route qui relie Mont-Saint-Martin, en France, à Rodange, au Luxembourg en passant par Athus, en Belgique, et le Pôle européen de développement (PED).

Selon L'Avenir Luxembourg, les deux personnes impliquées dans cet accident étaient domiciliées à Differdange et à Luxembourg-Ville. Selon les premiers éléments de l'enquête, le véhicule à l'intérieur duquel se trouvaient deux jeunes hommes a tout d'abord percuté la barrière établie le long de la route avant de s'embraser. Le conducteur est parvenu à s'extraire du véhicule, mais grièvement brûlé, il a été emmené dans un centre de grands brûlés. Le passager n'a pas réussi à sortir de la voiture en feu et il est décédé sur place.

Ce lundi matin, le Centre d'Incendie et de Secours (CISP) a publié deux photos de l'accident sur sa page Facebook en précisant que le véhicule était en feu et retourné sur son toit lorsque les secours luxembourgeois, belges et français sont arrivés sur les lieux de l'accident. Des équipes de Pétange, Esch-sur-Alzette, Aubange, Arlon et Longwy ont été mobilisées pour l'occasion. Selon La Meuse Luxembourg, la vitesse serait probablement la cause de ce drame.

(fl/L'essentiel)