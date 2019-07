La fierté de porter les couleurs du Luxembourg

Il n'aura suffi que d'une photo envoyée par un de nos fidèles lecteurs, sur notre page Facebook, pour déclencher un élan de fierté nationale sur nos différents supports, ce dimanche 28 juillet. Tout d'abord posté sur notre compte Instagram, ce cliché de jeunes Luxembourgeois avec plusieurs drapeaux du Luxembourg au festival de musique électronique Tomorrowland en Belgique a suscité un intérêt peu commun et assez important sur notre page où vous êtes désormais plus de 21 000 abonnés.

Au festival Tomorrowland, c'est devenu une habitude après 15 ans d'existence, chaque personne brandit fièrement le drapeau aux couleurs de son pays. «C'est une ambiance extraordinaire où le monde entier est représenté», nous a indiqué Fabio Alexandre. «On y voit de plus en plus de drapeaux du Luxembourg, ce qui nous permet d'aller plus facilement vers ces personnes et de leur parler.» On ne sait pas s'ils sont croisés sur place, mais c'est Danilo Rocha qui nous a tout d'abord envoyé sa première photo, du même style, au même endroit. «C’est un festival pas comme les autres», a-t-il souligné. «On a déjà fait beaucoup de festival, mais un comme Tomorrowland ce n’est pas la même chose. C’est notre deuxième année et on reviendra l’année prochaine.Au niveau musical, il y en a pour tous les goûts. Il y a une ambiance de folie, toutes les nationalités sont réunis ici pour fêter tous ensemble.»

Dans le même élan de fierté nationale mais dans un tout autre style, Mireille Schiltz a profité de l'occasion pour elle aussi nous envoyer des photos de drapeaux luxembourgeois étendus lors d'une compétition de basketball. «C'était lors du championnat européenne U20 à Porto au mois de juillet nous-a-t-elle précisé en décrivant les étendards attachés le long de la surface de jeu. Encore et toujours sur notre page Facebook, Lera Leone nous a envoyé une photo d'une compétition de golf, la EWUB Cup, qui s'est déroulé le 19 et 20 juillet 2019 où l'on aperçoit trois personnes avec de superbes lunettes aux couleurs du Luxembourg. Continuez comme ça tout au long de l'été.

(fl/L'essentiel)