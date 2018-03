May reconnaît qu'il y aura des sacrifices à faire

Lors d'un discours très attendu à Londres, la cheffe du gouvernement défendra vendredi l'idée d'un «accord le plus large possible», «couvrant plus de secteurs et avec davantage de coopération que n'importe quel accord de libre-échange dans le monde aujourd'hui», selon des extraits transmis par ses services. «Je crois que c'est réalisable parce que c'est dans l'intérêt de l'UE aussi bien que le nôtre», ajoutera-t-elle, relevant que «la tâche consistera à gérer la relation une fois que nous aurons deux systèmes juridiques différents».

Mais la dirigeante conservatrice «reconnaîtra» également «qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas avoir alors que nous quittons le marché unique et l'union douanière», a affirmé vendredi matin le ministre des Transports, Chris Grayling, sur la BBC. Une manière de répondre à nombre de dirigeants européens qui ont accusé les Britanniques de poursuivre une politique du beurre et de l'argent du beurre.

Forcément des «frictions»

Jusqu'ici, Londres a expliqué vouloir quitter le marché unique et l'union douanière tout en obtenant un accord qui réduirait autant que possible les droits de douane et les démarches administratives. Le gouvernement britannique souhaite un accès «sans friction au marché unique». «La friction est un effet secondaire inévitable du #Brexit. Par nature», a encore tweeté jeudi le président du Conseil européen Donald Tusk, peu avant de rencontrer Mme May à Londres.

Son discours devrait aussi être l'occasion de sonner le rappel de troupes. Theresa May est dans une position plus que délicate, à la tête d'un pays divisé entre partisans et adversaires du Brexit, et prise en tenaille au sein même de son parti.

(L'essentiel/AFP)