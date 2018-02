Londres va préciser sa vision sur le Brexit

Le gouvernement britannique, qui apparaît confus et divisé sur le Brexit, va clarifier sa «vision», a indiqué une ministre dimanche, confirmant des informations de presse. «Je crois que ce que le public veut, c'est une vision, ils veulent quelque chose de concret et c'est ce qu'ils vont avoir», a déclaré à la BBC Penny Mordaunt, secrétaire d'État chargée du Développement international. «Nous devons donner aux entreprises ainsi qu'à d'autres organisations une idée de ce qu'elles doivent prévoir».

La Première ministre et plusieurs ministres vont prononcer une série de discours sur le Brexit dans les prochaines semaines dans une tentative de se montrer unis. Le ministre des Affaires étrangères Boris Johnson, fervent défenseur du Brexit, qui n'a pas hésité à défier Theresa May sur ce sujet, doit prononcer mercredi un discours d'unité. La Première ministre doit ensuite détailler le partenariat qu'elle souhaite avec l'UE en matière de sécurité. Puis ce sera le tour du ministre chargé du Brexit David Davis et du ministre du Commerce international Liam Fox de s'exprimer, avant que l'europhile David Lidington prenne la parole. Theresa May doit clore cette série d'interventions par un important discours sur sa vision de la relation future du Royaume-Uni avec l'UE.

«À la fin de ce processus, la Première ministre définira à quoi ressemblera le nouveau partenariat (avec l'UE) et donnera des détails sur nos ambitions et relations commerciales, sur ce que cela signifie en termes de décentralisation et sur d'autres aspects», a détaillé Penny Mordaunt. Ces discours interviennent alors que la période de transition, que souhaite le gouvernement britannique après la sortie de l'UE prévue le 29 mars 2019, continue de déchirer le Parti conservateur. Des députés favorables au Brexit craignent notamment que le Royaume-Uni, qui continuera à respecter les règles européennes pendant cette période sans avoir son mot à dire, ne devienne un «État vassal» de l'Union.

