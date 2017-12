May voit des progrès sur le Brexit en 2018

2018 sera une année de «confiance et de fierté renouvelées» pour la Grande-Bretagne, a assuré la première ministre britannique Theresa May dans son message du Nouvel An révélé dimanche. Elle a ajouté que «faire du Brexit une réussite est crucial».

Les pourparlers du divorce entre Bruxelles et Londres sont prêts à passer à une nouvelle étape l'an prochain, la Grande-Bretagne se préparant à quitter l'Union européenne en mars 2019.

Selon Mme May, 2017 a été une année de progrès pour la Grande-Bretagne, qui est parvenue à un accord sur le coût de sa séparation avec l'UE, sur l'Irlande du Nord et sur les droits des citoyens de l'UE lors de la conclusion de la première phase des négociations sur le Brexit.

«Je crois que 2018 peut être une année de confiance et de fierté renouvelées pour notre pays», a ajouté la première ministre.

Réduire la dette

«Une année au cours de laquelle nous continuerons à faire de bons progrès vers un accord du Brexit couronné de succès, vers une économie prête pour l'avenir et une société plus forte et plus juste pour tous». «Faire du Brexit une réussite est crucial, mais ce ne sera pas la limite de nos ambitions», a-t-elle ajouté.

La première ministre a également indiqué qu'elle souhaitait «une approche équilibrée» de la dépense publique en réduisant la dette britannique tout en investissant dans l'éducation, les hôpitaux et la santé publique.

Mme May a aussi dit souhaiter faire disparaître le harcèlement au travail et «éliminer tous les préjugés et la discrimination de notre société».

Sur le plan international, elle a déclaré que la Grande-Bretagne serait active dans la lutte contre l'extrémisme, le changement climatique et les déchets plastiques dans l'océan.

(L'essentiel/nxp/ats)