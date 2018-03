«Nos relations changeront après le Brexit»

Xavier Bettel a évoqué sa vision de l'avenir avec Theresa May. Les Premiers ministres luxembourgeois et britanniques se sont rencontrés mercredi à Londres, pour une visite de travail. Le libéral et la conservatrice se sont entretenus sur les sujets d'actualité politiques, et sur les relations bilatérales, avec évidemment le Brexit comme l'un des sujets brûlants.

Asselborn condamne l'empoisonnement



Le chef de la diplomatie luxembourgeoise Jean Asselborn a condamné l'empoisonnement de l'ancien agent double russe à Salisbury, dans le sud de l'Angleterre. Il a apporté la «solidarité pleine et entière du Luxembourg avec le Royaume-Uni et son peuple».



S'il a refusé d'accabler Moscou, alors que le Royaume-Uni a déjà accusé l'administration de Vladimir Poutine, Jean Asselborn «encourage la Russie à s'engager résolument pour contribuer à élucider ce terrible incident».

«Le Royaume-Uni et le Luxembourg entretiennent depuis très longtemps des relations très étroites et j’espère que nous serons aussi partenaires à l’avenir», a indiqué Xavier Bettel à l'issue de l'entretien, alors que les négociations entre Bruxelles et Londres sur les modalités de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne battent leur plein. Le Premier ministre luxembourgeois ne veut pas que le Royaume-Uni «s'éloigne du continent», insistant sur le fait que les négociations doivent aboutir sur un accord équilibré.

Le Luxembourgeois tout de même reconnu, après sa visite au 10, Downing Street, que «la nature de nos relations ne pourra être la même après le Brexit». Le processus de sortie de l'Union européenne a été enclenché et le Brexit doit théoriquement être effectif le 29 mars 2019.

(jg/L'essentiel)