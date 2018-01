Encore des «obstacles» vers un gouvernement

«Ce sera une dure journée», a averti Angela Merkel, en arrivant à la dernière séance de discussion prévue à Berlin, dont l'issue n'est pas attendue avant tard dans la nuit. Après un premier échec en novembre pour s'entendre sur une coalition majoritaire avec les écologistes et les libéraux, la chancelière de 63 ans n'a plus le droit à l'erreur si elle veut gouverner quatre ans de plus.

Elle s'est dit prête à «trouver des compromis constructifs» entre son camp démocrate-chrétien (CDU et CSU) et les sociaux-démocrates du SPD. «Les gens attendent de nous aussi que nous trouvions des solutions et c'est dans cet esprit que je travaillerai aujourd'hui», a souligné la chancelière. Mais dans le même temps elle n'entend pas sacrifier sa volonté de gouverner «convenablement» le pays, au moment où le SPD réclame des dépenses publiques allant au-delà de ce que veulent les conservateurs.

Divergences importantes

La popularité d'Angela Merkel, au pouvoir depuis douze ans, est du reste en repli. Et une majorité des Allemands (56%) pensent que Mme Merkel quittera ses fonctions avant la fin de son éventuelle prochaine mandature, selon un sondage publié jeudi par le quotidien Handelsblatt. Les divergences en vue d'un accord restent importantes néanmoins. Les conservateurs, en particulier la CSU déjà en campagne pour des élections régionales cet automne, exigent un durcissement de la politique migratoire et une réduction limitée des impôts pour tous.

Les partenaires potentiels ont pu toutefois avancer sur certains dossiers, comme sur une loi concernant l'immigration qualifiée, essentielle pour la première économie européenne à la population vieillissante. Si certains points d'accord ont déjà été trouvés, les sociaux-démocrates ne devraient dévoiler que vendredi s'ils recommandent une nouvelle coalition.

(L'essentiel/AFP)