Trois tonnes de cocaïne dans la purée de banane

La douane néerlandaise a intercepté dans le port de Rotterdam trois tonnes de cocaïne cachées dans des cuves de purée de bananes, soit l’une des plus grandes saisies à ce jour, a indiqué vendredi le parquet. La drogue, dont la valeur marchande a été évaluée à 225 millions d’euros, a été découverte dans la nuit de mardi à mercredi lors d’un contrôle de routine à bord d’un conteneur en provenance d’Équateur et à destination de Bâle, en suisse.

«Cette saisie de cocaïne est l’une des plus importantes dans le port de Rotterdam», a déclaré dans un communiqué le ministère public, ajoutant que la drogue avait été détruite. Les Pays-Bas sont devenus un point d’entrée majeur pour la drogue – en particulier la cocaïne – en Europe, via Rotterdam, le plus grand port du continent. Quelque 50 tonnes de cocaïne à destination des Pays-Bas ont été interceptées cette année, selon des chiffres des autorités néerlandaises.

La corruption liée au trafic de drogue inquiète Europol

L’agence européenne de police Europol s’est dite inquiète dans un rapport publié en avril d’une augmentation de la corruption liée au trafic de drogue. Des quantités de cocaïne sans précédent sont au centre d’un trafic vers l’UE en provenance d’Amérique latine, générant des bénéfices de plusieurs milliards d’euros pour les réseaux criminels dans ces deux régions, a averti Europol.

En février, une opération conjointe de la police belge, néerlandaise et allemande a permis une saisie record à Hambourg et à Anvers de 23 tonnes de cocaïne à destination des Pays-Bas.

(L'essentiel/AFP)