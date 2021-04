La Russie célèbre les 60 ans du vol de Gagarine

La Russie célèbre lundi avec émotion l’anniversaire du premier vol dans l’espace réalisé le 12 avril 1961 par Iouri Gagarine, resté un héros national 60 ans plus tard et le symbole de la domination soviétique dans la conquête spatiale. Le président russe Vladimir Poutine se déplacera notamment à Engels, un peu plus de 700 kilomètres au sud-est de Moscou, sur le site de l’atterrissage du cosmonaute où un mémorial a été édifié en l’honneur de ce vol historique.

Le 12 avril 1961 à 9h07, heure de Moscou, c’est par une phrase enjouée restée dans les mémoires que Iouri Gagarine avait commencé son vol. «C’est parti!» lançait-il avant de décoller à bord d’un vaisseau Vostok depuis le cosmodrome alors ultra-secret de Baïkonour, dans la république soviétique du Kazakhstan. Son vol durera 108 minutes, le temps de réaliser une orbite autour de la Terre avant d’atterrir dans la steppe russe. La minuscule capsule Vostok dans laquelle le cosmonaute fut bringuebalé dans des conditions extrêmes est montrée au musée de la Conquête spatiale de Moscou, pour une exposition intitulée «Premier» qui ouvrira mardi.

Symbole unificateur des Russes

Outre cette capsule, le musée montrera de nombreux effets personnels de Iouri Gagarine datant de son enfance ou de ses exploits spatiaux, tels l’imposante clef utilisée pour allumer les moteurs de son vaisseau ou le siège éjectable avec lequel il quitta la capsule à sept kilomètres au-dessus du sol. Une exposition montée en grande pompe, témoignage de l’aura intacte de Iouri Gagarine aux yeux des Russes. «C’est peut-être le seul nom de famille que tous connaissent en Russie, de quatre à 80 ans et plus. L’exploit de Gagarine, c’est en quelque sorte ce qui unifie la Russie», affirme à l’AFP Viatcheslav Klimentov, le directeur-adjoint de la recherche au musée de la Conquête spatiale.

En 1957, l’Union soviétique avait déjà été le premier pays à envoyer un satellite en orbite, le célèbre Spoutnik, mais le voyage dans l’espace de Iouri Gagarine est resté en Russie comme le symbole de la domination de l’URSS sur les États-Unis dans ce domaine. Iouri Gagarine, décédé précocement en 1968, est, lui, devenu dans toutes les agences spatiales du monde le visage et le symbole de la conquête de l’espace. Soixante ans plus tard, la Russie continue d’envoyer régulièrement des femmes et des hommes dans l’espace. Une fusée Soyouz, décorée pour l’occasion du profil de Gagarine, a encore décollé vendredi de Baïkonour vers la Station spatiale internationale (ISS) avec à son bord deux Russes et un Américain.

(L'essentiel/afp)